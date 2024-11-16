إسرائيل: مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة عام على رفع العلم الفلسطيني

ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست خلال جلستها الأحد مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام.

ووفقا لنص القانون فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".

ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شاقل.

من بين المؤسسات الممولة من قبل الدولة، توجد الجامعات والتي تنظم فيها أكثر من مرة احتجاجات يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل الطلاب والطالبات.