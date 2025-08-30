عائلات المختطفين تحث نتنياهو: "الاتفاق الشامل هو السبيل الوحيد"

قد يعجبك أيضًا -

بعد مرور ما يقرب من 700 يوم على اختطاف حماس لأحبائهم، دعت عائلات المختطفين الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إلى التوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب. وفي بيان مشترك، اتهموا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة مقترح "جدي" قالوا إنه "كان من الممكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح عشرات المختطفين في وقت مبكر من الأسبوع الماضي".

وندد إيناف زانغاوكر، التي يُحتجز ابنها ماتان في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بـ"التلاعبات السياسية" لرئيس الوزراء، قائلاً: "نتنياهو يُبرر حربًا أصبحت سياسية، تُشن على حساب أطفالنا. إذا عاد ماتان مُختبئًا، فسأُحمّله المسؤولية الشخصية"، وتابعت"بحسب مصدر أمني رفيع المستوى، ربما كان ماتان قد عاد إلى المنزل منذ الأسبوع الماضي". وأضاف ماتان: "لقد وضعت الحكومة الإسرائيلية وزعيمها مخططًا جزئيًا لصفقة على الطاولة، وقررا إحباطها في اللحظة الأخيرة قبل شهر. في كل مرة نواجه تضليلًا جديدًا من نتنياهو". وخاطبت إيناف نتنياهو "يا نتنياهو، إذا عاد ماتان في حقيبة، فلن أدفع أنا وماتان الثمن فحسب، بل سأضمن بنفسي توجيه تهمة القتل العمد إليه".

وانتقد إيتسيك هورن، والد إيتان، الحكومة "التي تتلاعب بحياة الرهائن والجنود"، ودعا الإسرائيليين إلى التعبئة: "السلطة في أيدي الشعب، وهم وحدهم من سيعيدون المختطفين". بالنسبة ليهودا كوهين، والد نمرود، "وافقت حماس على أساس للتفاوض، لكن نتنياهو يرفض إرسال وفد. إنه يخشى متطرفيه وضغط الشارع". وأخيرًا، حثّت نعومي أور، المقربة من درور أور، الذي اغتيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الشباب الإسرائيلي على الانضمام إلى النضال: "مستقبلنا وأمننا على المحك أيضًا". وحذّرت عائلات المختطفين من أن اختيار احتلال غزة بدلًا من الاتفاق سيكون بمثابة "توقيع على إعدام" الرهائن وتعريض مستقبل إسرائيل للخطر.