رئيس جامعة هارفارد يعترف بوجود "مشكلة ثقافية في الحرم الجامعي" في حين يعارض ترامب

في واحدة من المقابلات القليلة التي أجراها منذ بداية الصراع بين جامعة هارفارد والحكومة الفيدرالية الأميركية، اعترف الدكتور آلان جاربر، رئيس الجامعة، بأن المؤسسة تواجه "مشكلة ثقافية في الحرم الجامعي تحتاج إلى معالجة عاجلة".

ويمثل هذا التصريح نقطة التقاء غير عادية مع الرئيس ترامب، حتى مع اختلاف الرجلين حول العديد من القضايا الأخرى. ويقود جاربر حاليا معركة ضد إدارة ترامب، التي تحاول حرمان هارفارد من مليارات الدولارات من تمويل الأبحاث وتهديد وضعها غير الربحي.

واعترف الدكتور جاربر خلال مقابلة مطولة في واشنطن بأن "جامعة هارفارد كثيراً ما قمعت الأصوات التي يختلف معها العديد من الليبراليين"، مضيفاً أن "هذا سمح لازدهار معاداة السامية"، وتابع "بالنسبة لي، لم تكن القضية في المقام الأول هي ما إذا كانت لدينا مشاكل نحتاج إلى حل".

وفي الشهر المنصرم، أعلن المسؤولون عن خفض أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، سعيا لإجبارها على تلبية سلسلة من المتطلبات التي تعتبرها جامعة هارفارد انتهاكا للتعديل الأول. وفي، أمس الجمعة، صعّد ترامب هجومه بإعلانه أن مصلحة الضرائب الداخلية ستلغي إعفاء هارفارد من الضرائب، مما يهدد ملايين آخرين. وعلق الدكتور جاربر خلال المقابلة قائلاً: "هذا أمر غير مسبوق حقًا". أمامنا تحدياتٌ كثيرة، وفرصٌ كثيرةٌ أيضاً. هذا هو الوقت الذي يجب علينا فيه مضاعفة استثماراتنا في البحث العلمي، وخاصةً في مجال العلوم.