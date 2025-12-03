قارنوه مع مانديلا : أبرز المثقفين والنجوم العالميين يطالبون بالإفراج عن البرغوثي

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم (الأربعاء) أن أكثر من 200 شخصية ثقافية بارزة من مختلف أنحاء العالم وقعوا رسالة مشتركة تدعو إلى الإفراج الفوري عن مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.

وجاء في الرسالة أن قضية البرغوثي تشبه في جوانبها قضية نيلسون مانديلا، وأن التضامن الدولي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الإفراج عنه.

أسماء بارزة في الأدب والسينما والموسيقى

وضمّت الرسالة توقيع شخصيات ثقافية معروفة عالميًا، من بينها:الكاتبة الكندية الشهيرة مارغريت أتوود، الحائزة على جائزة نوبل للآداب آني إرنو، الممثلون البريطانيون إيان ماكيلين، بنديكت كامبرباتش، تيلدا سوينتون وجوش أوكونور،النجم السينمائي الأميركي مارك روفالو، الموسيقيون ستينغ، بول سايمون، براين إينو وآني لينوكس

البرغوثي وأحكامه القضائية

ويُعتبر البرغوثي أحد أبرز القياديين في حركة فتح، وقد أدين عام 2004 بالمسؤولية عن عدة عمليات قُتل فيها خمسة إسرائيليين وأصيب آخرون، وحُكم عليه بـ خمسة مؤبّدات إضافة إلى 40 عامًا.

دعوات دولية متزايدة

وجاء على لسان الموسيقي البريطاني براين إينو، أحد الموقعين على الرسالة: "التاريخ يثبت أن الأصوات الثقافية قادرة على تغيير السياسة. كما ساعد التضامن العالمي في إطلاق سراح نيلسون مانديلا، يمكننا اليوم أن نساهم في الإفراج عن البرغوثي."

وأشار الموقعون إلى ما وصفوه بـ"القلق العميق" إزاء ما يتعرض له البرغوثي من "سوء معاملة" و"حرمان من حقوقه القانونية"، مطالبين الأمم المتحدة وحكومات العالم بـ التحرك الفوري لضمان إطلاق سراحه.