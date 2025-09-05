الرئيس الإسرائيلي يلتقي بالبابا فرنسيس في الفاتيكان:"الأولوية القصوى لإسرائيل، ضمان إطلاق سراح جميع المختطفين"

قد يعجبك أيضًا -

استقبل البابا فرنسيس الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ في الفاتيكان، أمس الخميس، وأكد هرتسوغ في رسالة نشرها على حسابه على منصة "إكس"،"على الأولوية القصوى لإسرائيل، وهي ضمان إطلاق سراح جميع المختطفين لدى حركة حماس في غزة"، وتابع "تسعى إسرائيل إلى يوم يأتي فيه شعوب الشرق الأوسط، أبناء إبراهيم، يعيشون معاً في سلام وتعايش وتآزر".

https://x.com/i/web/status/1963665783458062695 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ودعا هرتسوغ "القادة الدينيين وجميع أصحاب النوايا الحسنة في العالم إلى توحيد جهودهم للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين، واصفاً ذلك بالخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل للجميع في المنطقة".

https://x.com/i/web/status/1963581241128632825 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأكد هرتسوغ على"التزام إسرائيل بحرية ممارسة جميع الأديان وحمايتها"، مشيراً إلى "حرصها على حماية المجتمعات المسيحية في الأرض المقدسة وجميع أنحاء الشرق الأوسط"، واشاد هرتسوغ "بالجهود المستمرة التي يبذلها البابا فرنسيس لمكافحة الكراهية والعنف وتعزيز السلام العالمي"، معرباً عن رغبته "في تعزيز التعاون بين إسرائيل والفاتيكان في سبيل تحقيق العدالة والرحمة".