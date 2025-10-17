المختطف الإسرائيلي السابق عمري ميران يغادر المستشفى ويستمتع بوقته مع عائلته على الشاطئ

بعد استكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، وفي طريق عودته إلى كيبوتس كراميم، حيث تعيش عائلته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، توقف المختطف الإسرائيلي السابق عمري ميران مع عائلته، اليوم الجمعة، (زوجته ليشاي وابنتيهما روني وعليما) للسباحة في البحر.

عند وصوله إلى مدخل كيبوتس كراميم، حيث كان في انتظاره ترحيب حار، ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه ووجه أفراد عائلته في السيارة. فتح النافذة وقال بانفعال: "أنا هنا، نحن هنا. لكن لا يزال هناك أناس - لا تزال هناك عائلات لم تلتقِ بذكراها. هناك مراسم إحياء ذكرى وجنازات، وقلبي مع الجميع. الآن سأواصل حياتي وأعود إلى عائلتي. شكرًا لجميع شعب إسرائيل." وأضافت زوجته، ليشاي: "شكرًا لكم جميعًا، شكرًا لكل من دعمنا، وكل من تحرك وساعد في إعادة عمري إلى الوطن".

رافقه موكب من الناس، على جانبي الطريق، رافعين أعلام إسرائيل وأعلامًا صفراء ترمز إلى النضال من أجل عودة الرهائن. وقال المشاركون: "إنه بالنسبة لنا كفرد من العائلة. نحن نحب عمري وجئنا إلى هنا لدعمه". وكان عمري ميران قد اختطف من كيبوتس نير عوز إلى قطاع غزة أمام زوجته وبناته، واحتُجز أسيرًا لدى حماس لمدة 738 يومًا. سُجِّلت أول علامة على حياته في أبريل/نيسان 2024، في فيديو ظهر فيه إلى جانب كيث سيجل الذي أُطلق سراحه سابقًا. في أبريل/نيسان 2025، نشرت حماس فيديو آخر له.

وأُطلق سراحه يوم الإثنين المنصرم، كجزء من صفقة المختطفين، والتقى بعائلته في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حيث تمكن من رؤية بناته لأول مرة منذ اختطافه. وأظهرت صور مؤثرة بشكل خاص أنه كان يلعب معهم، في إشارة إلى هذا اللقاء الذي طال انتظاره.