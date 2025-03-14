وزير الخارجية الأميركي: "ما فعلته حماس صادم ومثير للاشمئزاز، نريد إطلاق سراح جميع الرهائن"

وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة للمفاوضات بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن، ووصف مطالب الحركة بأنها "سخيفة" ورفض فكرة التوصل إلى صفقة منفصلة بشأن الرهائن الأميركيين.

وقال ماركو روبيو لقناة i24NEWS: "نريد إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك رفاتهم. نسبة الرهائن إلى السجناء سخيفة"، في إشارة إلى العدد المرتفع من السجناء الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة. وأضاف "نتصرف وكأن هذا الوضع منطقي، لكن ما فعلته حماس صادم وغير صحي، ويجب ألا نقبله"، واضاف"نحن نتعامل مع برابرة. نريد استعادة جميع الرهائن."

وتأتي هذه التصريحات في سياق مفاوضات معقدة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. وعندما سُئل تحديداً عن إمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين فقط، بمن فيهم إيدان ألكسندر، رفض روبيو هذا الخيار ضمناً، مؤكداً الموقف الأميركي المؤيد للحل الشامل.

يؤكد هذا الموقف الحازم لوزير الخارجية التزام إدارة ترامب المستمر تجاه إسرائيل في الصراع الدائر، مع مواصلة الضغط لإطلاق سراح حوالي 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن بين هؤلاء الرهائن العديد من المواطنين الأمريكيين، مما يضع الولايات المتحدة في موقف حرج بين دعم حليفتها إسرائيل وحماية مواطنيها.