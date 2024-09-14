سلطنة عُمان ترفض "رفضا قاطعا" التطبيع مع إسرائيل وتستنكر "الحرب الهمجية في غزة"

رفض وكيل سلطنة عُمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بشدة "أي احتمال لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" ، وشدد الحارثي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، على ضرورة وقف "الحرب الهمجية في غزة، وأن الأولوية الحالية ليست التطبيع، بل حل القضية الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".

وانتقد الدبلوماسي العماني صفقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، قائلا إنها "فشلت في تحقيق هدفها المزعوم ولكنها بدلا من ذلك أدت إلى إساءة معاملة الفلسطينيين وتأخير إنشاء دولة فلسطينية مستقلة"

وكشف الحارثي أن "مسقط تحافظ على حوار مستمر مع المجتمع الدولي لنزع فتيل التوترات الإقليمية". لكنه نفى وجود اتصالات مباشرة مع إسرائيل أو وساطة بين إسرائيل وإيران. وأكد المسؤول الكبير "تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني"، ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لتمكين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أبدى الحارثي تفاؤلا حذرا، قائلا إن "حربا كبرى غير محتملة على الرغم من الاستفزازات الإسرائيلية". وشدد على "ضرورة إجراء إصلاح جذري لآليات الأمم المتحدة التي تعتبر غير فعالة في حل القضية الفلسطينية"