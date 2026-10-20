أفاد موقع "سوريا 360" السوري بأن الجيش الإسرائيلي نقل معدات عسكرية متطورة إلى قمة جبل العرب\جبل الدروز في محافظة السويداء جنوب سوريا، في إطار تحضيرات يُعتقد أنها تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة، وفقًا لمصدر محلي لم يكشف الموقع عن هويته.

وبحسب التقرير، فإن القاعدة المحتملة قد تُستخدم لأغراض المراقبة الاستخباراتية والاستطلاع والإنذار المبكر، مع احتمال نشر أنظمة رادار فيها، من دون تأكيد طبيعة المعدات التي وصلت إلى المنطقة أو موعد بدء تشغيل المنشأة.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن عشرات المروحيات العسكرية الإسرائيلية نقلت، خلال 72 ساعة سبقت نشر التقرير في 17 أكتوبر/تشرين الأول، كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة المتطورة إلى المنطقة، بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لإقامة القاعدة.

وأضاف المصدر أن جنودًا إسرائيليين وصلوا إلى الموقع لإجراء جولات ميدانية وتقييم مدى ملاءمته لإقامة المنشأة، مدعيًا أن معظم الجنود المشاركين في النشاط من الدروز المواطنين في إسرائيل.

ويُعرف جبل العرب أيضًا باسم جبل الدروز، ويقع في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وترتفع قمته إلى نحو 1803 أمتار فوق سطح البحر. وقد يتيح موقعه المرتفع، في حال إقامة منشأة عسكرية فيه، مراقبة مساحات واسعة من جنوب سوريا.

ويأتي التقرير في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظات القنيطرة ودرعا ومحيط دمشق. وذكر الموقع، استنادًا إلى بيانات نسبها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه جرى توثيق نحو 280 دخولًا للقوات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية خلال سبتمبر/أيلول.