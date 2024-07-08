خلفية جنائية أم قومية؟ غموض يكتنف وفاة سجان إسرائيلي عثر عليه ميتا في منزله

استدعي العديد من قوات الشرطة ظهر اليوم (الاثنين) إلى مستوطنة جيفون الجديدة قرب رام الله، وذلك بعد العثورعلى جثمان سجان إسرائيلي يبلغ من العمر 40 عامًا في منزله، وذلك بعد اندلاع حريق بداخله. مع ذلك، مع تقدم التحقيق تزداد الشكوك أن الحديث عن جريمة قتل، حيث عثر على جسده علامات طعن عديدة، يتم فحص كافة اتجاهات التحقيق، بما يشمل الخلفية القومية.

القتيل كان مقاتلا يعمل في سجن عوفر العسكري، وهو يعمل في سلطة السجون الإسرائيلية منذ 20 عاما. ولم يجب خلال الأيام الأخيرة على اتصالات أصدقاءه الهاتفية ولم يصل صباح اليوم الى عمله، الأمر الذي أثار شكوك زملاءه، حيث أن المرة الأخيرة التي تواجد بها في عمله كانت يوم الجمعة الماضي.

ووصل أصدقاءه الى مكان سكنه صباح اليوم، وعندما اقتربوا من شقته، شموا رائحة حريق وقاموا باستدعاء قوات الإنقاذ. وعندها، تم الكشف عن المشهد الصعب

وبحسب مصادر في الشرطة، فإن الشكوك حول الاتجاه الإجرامي تتزايد، ولكن كما ذكرنا، يتم أيضًا فحص اتجاهات أخرى. التحقيق مشترك بين سلطة السجون الشاباك والشرطة. قوات كبيرة وصلت الى موقع الحدث، بما يشمل مفوض سلطات السجون بنفسه المفوض كوبي يعقوبي، الذي انضم الى الجهود. المحققون يحاولون تتبع الدوائر التي تحركت فيها الضحية.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن بلاغاً ورد عن العثور على رجل فاقداً للوعي في أحد المنازل في المجلس الإقليمي "ميتا بنيامين"، وعثروا هناك على رجل يبلغ من العمر 40 عاماً لا تظهر عليه علامات الحياة وأعلنوا عن وفاته. وقال المسعف من وحدة الدراجات أهارون شتاينميتز: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الدخان يخرج من الشقة. وجلبت فرقة الإطفاء إلينا رجلاً يبلغ من العمر 40 عامًا لا توجد عليه علامات حياة. أجرينا فحوصات طبية، لكن للأسف اضطررنا للإعلان عن وفاته في المكان".

وصل مسؤولو التحقيق والشرطة ومسؤولون آخرون، بما يشمل مفوض سلطات السجون كوبي يعقوبي، إلى مكان الحادث، وفي تقييم الوضع أجراه قائد شرطة القدس دورون ترجمان، تم تكليف التحقيق للوحدة المركزية للشرطة. كما أمرت شرطة القدس، بإتمام عمليات سريعة ومسح للدوائر القريبة والبعيدة. تحقيقات الشرطة مستمرة.