وزير الخارجية الإسرائيلي من صوماليلاند: اتفقنا على تعيين سفراء وافتتاح سفارات قريبًا

زار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إقليم صوماليلاند، حيث أعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل تعيين السفراء وافتتاح سفارات بين الجانبين في المستقبل القريب.

وقال ساعر خلال الزيارة: “اتفقنا على تعيين سفراء بشكل متبادل وافتتاح سفارات قريبًا”، مضيفًا أن صوماليلاند “دولة قائمة وفاعلة، وليست كيانًا افتراضيًا”، واصفًا إياها بأنها “صديقة لإسرائيل وذات توجهات موالية للغرب”.

وفي ختام تصريحاته، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي دعوة رسمية إلى رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، لزيارة إسرائيل، معربًا عن أمله في استقباله في القدس قريبًا. من جانبه، أعلن رئيس صوماليلاند عزمه القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة، إلى جانب افتتاح سفارة لبلاده في إسرائيل.

كما تطرّق ساعر إلى الانتقادات الدولية التي وُجّهت لإسرائيل على خلفية الاعتراف بصوماليلاند، قائلًا: “هذه شهادة تقدير لإسرائيل كونها أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بصوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة”، مؤكدًا أن “لا أحد يفرض على إسرائيل مع من تقيم علاقاتها الدبلوماسية”.

وخلال الزيارة، عقد وزير الخارجية الإسرائيلي سلسلة لقاءات رسمية مع الرئيس عبد الله وكبار مسؤولي الحكومة في صوماليلاند، من بينهم وزير الخارجية، ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس الأركان. كما شارك في الاجتماعات كل من رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ، وذلك في القصر الرئاسي الرسمي بالعاصمة هرجيسا.