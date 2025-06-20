الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال مسؤول مالي في حماس

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن القضاء على مسؤول مالي في حماس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان إنه "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 17 يونيو/حزيران الجاري وسط قطاع غزة، تم استهداف والقضاء على إبراهيم أبو شمّالة".

وكان أبو شمالة يشغل منصب المسؤول المالي للذراع العسكرية لحماس ومساعد رئيس مكتب الأشغال ونائب قائد الذراع العسكرية مروان عيسى، حتى تصفيته في مارس/آذار 2024، وأشار إلى أن أبو شمّالة كان مسؤولًا عن إدارة كامل أموال الذراع العسكرية لحماس في قطاع غزة، حيث تولى تخطيط وإدارة ميزانية الذراع خلال الحرب، وتنفيذها من خلال آليات تحويل وتهريب أموال إلى القطاع، بمبالغ وصلت إلى ملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية.