وزير الأمن الإسرائيلي: "توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على الرئيس الفرنسي وأصدقائه"

غداة إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الجمعة إن "إسرائيل ستبني الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية" وأضاف "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضا رسالة واضحة (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اعتبر، في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك"

كما أكد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونغ، أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم رداً بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.وتابع "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وتابع: "إذاً نعم، علينا تشديد موقفنا لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية".

وفي هذه الحال، رأى أن على الاتحاد الأوروبي "تطبيق تنظيماته" أي "وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات"، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 وإسرائيل والذي يعتزم التكتل مراجعته.