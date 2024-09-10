نشر أول: الإمارات تلغي بصورة مفاجئة زيارة لمسؤول إسرائيلي

ألغت الإمارات العربية المتحدة أمس الاثنين بشكل غير متوقع ودون سابق إنذار زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى البلاد.

كان من المتوقع أن يصل نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسف، إلى أبوظبي أمس لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وهي زيارة تم التخطيط لها مسبقاً منذ فترة طويلة. الليلة قبل ساعات قليلة فقط من الإقلاع وصلت رسالة من أبو ظبي بخصوص الإلغاء صباحا.

أبلغتنا السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي أن سبب الإلغاء يتعلق فقط بأمور الجدول الزمني، لكن تعليقا على توقيت الإلغاء، يقول مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية لـi24NEWS: "هذا غير منطقي، زيارة كهذه يتم تنسيقها مسبقًا منذ وقت طويل. مع الدلالات السياسية. ما لم يتم تحديد موعد جديد بالفعل، ومن المؤكد أن هذا يمكن اعتباره علامة على عدم الرضا".

ويشار إلى إلى أنه بعد شهر تقريبا، من المتوقع أن ينهي السفير الإسرائيلي في الأمارات أمير حايك مهام منصبه في البلاد، في حين أن الشخص المعين ليحل محله في المنصب هو المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يوسي شيلي، وهو تعيين من غير المرجح أن يتم استقباله بالترحيب في أبو ظبي.