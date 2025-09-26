ترامب بعد خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"

مباشرةً بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك، إنه اقترب من "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف أن "عودة الرهائن قد تكون قريبة".

وتناول نتنياهو اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الحرب في غزة قائلاً: "إذا وافقت حماس على مطالبنا، فستنتهي الحرب الآن. سيتم تفكيك غزة، وستحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية، وسيُمارس سكان غزة وغيرهم الملتزمون بالسلام السلطة المدنية".

وأضاف "إذا أردتم معرفة الإجراءات التي نتخذها، انظروا الآن إلى مدينة غزة. إسرائيل تُلقي منشورات، وتُرسل رسائل، وأكثر من ذلك. حماس، من ناحية أخرى، لا تسمح للمدنيين بالمغادرة، وتهددهم بالسلاح إذا حاولوا ذلك. بالنسبة لإسرائيل، يُعد مقتل مدني مأساة. أما بالنسبة لحماس، فهي استراتيجية. حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية للدعاية التي تشتريها وسائل الإعلام". نُقل ما يقرب من 700 ألف مدني إلى مناطق آمنة. أسأل: هل يمكن لدولة ترتكب إبادة جماعية أن تُنقذهم من الخطر؟ هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. هل طلب النازيون من اليهود الرحيل؟ حماس تدعو إلى قتل جميع يهود العالم، وهم يُسلمون. تبذل إسرائيل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين. أدخلت إسرائيل أكثر من مليوني طن من المساعدات، أي طن واحد لكل شخص في غزة. إذا كان هناك أناس في غزة بلا طعام، فذلك لأن حماس تسرقه،"

قبل خطابه، أمر نتنياهو بعرض فيلم عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأأول من عام 2023 داخل القاعة. خاطب رئيس الوزراء المختطفين نيابةً عنهم عبر مكبرات صوت وُضعت بالقرب من الحدود، قائلاً: "لم ننسكم". بالإضافة إلى ذلك، صادر جيش الدفاع الإسرائيلي أجهزة محمولة في غزة، وبثّ خطاب نتنياهو على الهواء مباشرة.