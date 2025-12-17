أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة صباح اليوم (الأربعاء) عن توجيه تهمة مبايعة تنظيم داعش إلى كنان عزايزة، البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم في دابورية، والتخطيط للسفر إلى الخارج لأغراض التدريب. وقد تم احتجاز المشتبه به لاستجوابه مع شخص آخر من سكان عكا.

أُلقي القبض على الرجلين لاستجوابهما من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى منظمة إرهابية وتواصلهما مع عميل أجنبي يعمل لصالحها. وكشف التحقيق أنهما كانا يخططان للسفر إلى دولة معادية لإجراء تدريبات أو توجيهات لأغراض إرهابية، وأنهما نفذا بالفعل إجراءات تمهيدية لتحقيق هذا الهدف.

خلال التحقيق مع عزاايزة تبيّن أنه بايع "الدولة الإسلامية" بهدف تحقيق أهداف التنظيم، وأبدى استعداده لتنفيذ نشاط أمني باسمهم، بل وفكّر في تنفيذ عمل متطرف ضد جنود الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أنه كان على اتصال بعناصر في الخارج، كما تعلّم كيفية تصنيع عبوات أنبوبية ومواد متفجرة.