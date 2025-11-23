نتنياهو يعلق على حظر الإخوان في أمريكا: "إسرائيل سبقت وستستكمل الخطوة قريبًا"

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وهي خطوة تعتبر من أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذها واشنطن "ضد التنظيم الإسلامي المتهم بالتحريض على التطرف وتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل سبق أن أخرجت أجزاء من التنظيم خارج القانون، وتعمل على استكمال هذه الخطوة قريبًا"، مشيدًا بما وصفه بـ"القرار الشجاع" للإدارة الأميركية.

وجاء إعلان ترامب بعد خطوة مماثلة في ولاية تكساس، وبالتزامن مع تقرير أميركي جديد يتحدث عن "تغلغل" محتمل للتنظيم داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي عزّز المخاوف داخل الإدارة الأميركية بشأن نشاط الإخوان العالمي.

وفي المشهد السياسي داخل إسرائيل، يربط نتنياهو بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، الذي وصفه سابقًا بأنه "امتداد للإخوان"، رغم أنه نفسه كان قد تفاوض معه في الماضي لتشكيل حكومة.

وفي مقابلة مع موقع Just the News، أكّد ترامب أن قرار التصنيف سيصدر "بأشد العبارات وأكثرها فعالية"، وأن "المستندات النهائية قيد الإعداد".