بلينكن:"المحادثات مستمرة الآن في صفقة الرهائن، وواشنطن تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لسد الفجوات في المسودة"

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستواصل العمل بأقصى طاقة للوصول إلى صفقة الأسرى" وأن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لسد الفجوات في الصفقة" مشيرا إلى أن "إرسال إسرائيل وفدا إلى الدوحة يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق"، مؤكدا على أن "المحادثات مستمرة الآن"

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، مبيناً أنها لم تحصل على خطة واضحة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إن "إسرائيل سترسل وفدًا إلى الدوحة بعدما أعلنت حركة حماس أنها قدمت للوسطاء مقترحاً جديداً من مرحلتين على أساس البدء بهدنة تستمر ستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيراً"وتابع "ما زالت مطالب حماس غير واقعية. ويغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة بعد أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الموقف الإسرائيلي".

يشار إلى أن مكتب نتنياهو كان قد وصف، أمس الخميس، مطالب حركة حماس بـ "غير الواقعية"، وذلك بعد إعلان الحركة عن تقديمها تصورا شاملا للوسطاء في مصر وقطر بشأن الاتفاق مع إسرائيل.

وفي السياق نقل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عن مكتب نتنياهو القول إنه "من المقرر إطلاع مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على هذا الموضوع، اليوم الجمعة"

وكان وفد حماس غادر القاهرة في السابع من مارس/آذار الجاري بعد مباحثات استمرت لأيام برياية قطرية مصرية، من دون تحقيق تقدم. فيما تبادل كل من الجانبين اللوم في توقف المحادثات، وتحميل المسؤوليات، إلا أن المباحثات عادت واستؤنفت لاحقاً مع الحركة خلف الكواليس.