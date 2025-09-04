ضابط إسرائيلي: أحداث خطيرة ستقع قريبا في سوريا

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الدعم الأمريكي الداعم للرئيس السوري أحمد الشرع، خصوصا من جانب المبعوث توم باراك، أشار حنان جيفن -قائد سابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 أن " توم باراك على ما يبدو سيكون الشخصية التراجيدية في السيناريو السوري وإن أحداث خطيرة ستقع قريبا في سوريا" لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :"على ما يبدو سيكون توم باراك الشخصية التراجيدية في السيناريو السوري، إنه على غرار ويتكوف والذي وصف رجال حماس حين التقاهم أول مرة بالطيبين، ويمكن الوصول معهم الى اتفاق وفهم بعدها أنه لا يمكن، لذلك انتقلنا لنفس المشكلة، توم باراك هو صديق دونالد ترامب ورجل أعمال، يمكنه معرفة الناس، لكن لا يمكنه معرفة الشرق الأوسط".

وتابع :"الشرع يعرف كيف يسوق نفسه مع البذلة وربطة العنق ويلتقي بالديبلوماسيين ، باراك لا يسمع رجال الاستخبارات الذين يعرفون الساحة السورية جيدا ويقولون له أنه مخطئ، هو لا يفهم سوريا وما جرى في السويداء سيتكرر، سنتحدث عن توم باراك خلال الأسابيع القادمة حين ستكون أحداث جديدة في سوريا حين سيدرك أنه يرتكب خطأ كبيرا بأن لا يمكنه تمثيل المصالح الأمريكية".

وعن الأحداث قال :"بدون شك ستقع أحداث إما في المناطق الكردية أو في المنطقة العلوية ، حيث سيتواجد في منطقة طرطوس وفي منطقة الساحل قوات متطرفة، أنظروا الى غارات سلاح الجو الإسرائيلي في ريف طرطوس وريف اللاذقية، تتواجد هناك قوات لا تسيطر عليها قوات النظام الجديد، وتدور هناك مواجهات، الأمريكيون سيدركون حينها أن الأمر ليس صدفة وتوجد مشكلة حقيقية مع هذا النظام وكل شيء سيتوقف والمساعدات لسوريا ستتوقف ودعم الإدارة السورية سيتغير، فاليوم يدفع القطريون الرواتب وهذا سيتغير، نحن لا نرى الآن سوى النشاط الديبلوماسي والمؤتمرات والابتسامات ولا نرى أي شيء في الميدان يحدث".

الحلقة كاملة: