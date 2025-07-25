د. ايدي كوهين :"سنسقط نتنياهو إذا دعم الجولاني"

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على خلفية الاحداث الاخيرة في السويداء والمحادثات بين اسرائيل وسوريا، شدد المحلل السياسي الاسرائيلي د.ايدي كوهين عن عدم دعمه لخطوات التقارب مع سوريا وقال"سنسقط نتنياهو اذا دعم الجولاني" لمتابعة تصربحه كاملا في الفيديو المرفق.

جاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في المناظرة اليومية التي قدمتها لورين وهبي وزعم كوهين ان " الجولاني عميل لأمريكا، أخرجوه من السجن في العراق وبعد شهر وضعوا جائزة لمن يدل عليه...يجب على إسرائيل ان لا تدعم الشرع، نحن في إسرائيل سنسقط نتنياهو إذا دعم الجولاني، يجب على نتنياهو أن يلتزم بوعوده ويحمي الدروز والأقليات، والا ينسى انه يوجد علويين وأكراد"

رابط الحلقة كاملة: