جامعة كولومبيا في نيويورك تتخلى عن حفل التخرج الرئيسي للطلاب بسبب الاحتجاجات "المناهضة لإسرائيل"

أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك في بيان، (مركز الحركة الاحتجاجية ضد الحرب في قطاع غزة) أنها "تتخلى عن حفل تخرجها الكبير في 15 مايو/ايار الجاري لصالح فعاليات أصغر".وتابعت "قررنا أن نجعل أيام الفصل والاحتفالات على مستوى المدرسة، حيث يتم تكريم الطلاب بشكل فردي إلى جانب أحبائهم، محور أنشطة التخرج لدينا، بدلاً من الاحتفال على مستوى الجامعة المقرر إجراؤه في 15 مايو/ايار الجاري.

وأشارت الجامعة في البيان، اليوم الإثنين، إلى أنها "تشاورت مع قادة الطلاب لتحديد كيفية التعامل مع التخرج. سيتم نقل غالبية الاحتفالات، التي كان من المقرر إجراؤها في حرم مورنينجسايد هايتس، حيث جرت معظم الاحتجاجات، إلى المجمع الرياضي الرئيسي بالجامعة".

ووصف جامعة طولومبيا في البيان ذاته/ بأن "الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة للغاية". وكانت الاحتجاجات في كولومبيا، والتي جذبت الاهتمام الوطني، مصدر إلهام لمظاهرات مماثلة في عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ودعا الطلاب خلال الاحتجاجات إلى وقف إطلاق النار في غزة وطالبوا مدارسهم بالتوقف عن التعامل مع الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل. وفي الأسبوع المنصرم، أخلت شرطة نيويورك مبنى في حرم جامعة كولومبيا كان قد حاصره متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، واعتقلت أكثر من 100 شخص وتفكيك مخيماً.