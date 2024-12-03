السلطة الفلسطينية تتفكك: اليوم التالي بعد أبو مازن

هذا الأسبوع فقط، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن تعيين خليفه له، للمرة الأولى، في إشارة أخرى تبشر بالفترة التي بعده، مساء اليوم (الثلاثاء)، بدأ محلل الشؤون العربية في i24NEWS في القناة العبرية. بدأ مشروعاً خاصاً عن وضع السلطة الفلسطينية خلال الحرب واليوم بعد أبو مازن.

تعاني السلطة الفلسطينية من عيوب وأزمات خطيرة، ومن المشكوك بأمره أنها ستصمد أمامها: بطالة بنسبة 40%، و100 ألف عامل لا يذهبون للعمل في إسرائيل، ديون ضخمة للبنوك والتي لا تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع الرواتب. أيضا شرعيتها في تراجع بعد أن تجنب أبو مازن إجراء الانتخابات مراراً وتكراراً وهو يجلس على كرسيه منذ أكثر من 20 عاماً. ويضاف إلى كل هذا عشرات قضايا الفساد والمحسوبية واختلاس التبرعات التي تقدم لصالح السلطة الفلسطينية.

فتح، التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية والتي سيأتي منها الورثة، متفككة وفي صراعات. ويصرحون لنا من رام الله"وضع السلطة مثل وضع فتح". أبو مازن نفسه، الذي يقود حاليًا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وفتح، يبلغ من العمر 89 عامًا، وصحته معرضة للخطر. لكن، ظاهرياً، تظهر قيادة فتح مظهراً من الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تستعد للمعارك المقبلة، سواء معارك الخلافة أو، على ما يبدو، ضد حماس، التي تظهر شهية كبيرة للسيطرة على السلطة الفلسطينية وربما منظمة التحرير الفلسطينية.

إن طريق حماس إلى السلطة الفلسطينية معبد وسالك، إما عن طريق صناديق الاقتراع أو عن طريق السلاح، كما ثبت في الماضي. كيف ستؤثر كل هذه الأمور على إسرائيل؟ وكيف ستؤثر على السلطة الفلسطينية؟