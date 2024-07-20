الولايات المتحدة: رأي محكمة العدل الدولية سوف "يعقد" حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام

انتقدت الولايات المتحدة في بيان لها الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتخشى واشنطن من أن يؤدي القرار إلى تعقيد جهود حل القضية الإسرائيلية - الصراع الفلسطيني .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: "لقد أوضحنا أن برنامج دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات لا يتوافق مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام". ومع ذلك، تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشأن نطاق رأي المحكمة، قائلة إنه "قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى حل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، حيث تعيش دولتان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

ويعكس هذا الموقف الأميركي مدى تعقيد الوضع الدبلوماسي في الشرق الأوسط. ورغم اعترافها بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، يبدو أن واشنطن تخشى أن يؤدي رأي محكمة العدل الدولية إلى خلق عقبة جديدة أمام مفاوضات السلام. إن رأي محكمة العدل الدولية، رغم أنه غير ملزم، يمثل موقفا هاما اتخذته أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. ويمكن أن يؤثر على الرأي العام الدولي وربما يؤثر على المفاوضات المستقبلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.