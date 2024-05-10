احتجاج مصري شديد لدى واشنطن بسبب تأثير العمليات الإسرائيلية في رفح على الأمن والاستقرار المصري

في تطور جديد يعكس التوترات الإقليمية المتصاعدة، عبرت مصر عن احتجاجها الشديد لدى الإدارة الأمريكية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في رفح، والتي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري واستقرار المجتمع المحلي. تم الكشف عن هذه الاحتجاجات في نشرة أخبار بكان 11، مشيرةً إلى أن الاحتجاج المصري قد يكون أحد الأسباب وراء القرار الأمريكي بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفقًا لمصدر مصري، فإن القاهرة تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات التصرفات الإسرائيلية، مطالبةً بإيجاد حل يضمن عدم تصاعد العمليات لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في مقابلة مع "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة إذا تم توسيع نطاق العمليات في رفح، مشيرًا إلى أن أي تحركات يجب أن تتم بما لا يؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين.

مصر، في تحرك لزيادة الضغط، أعلنت أنها ستعطل جميع الشاحنات المتوقفة لديها لصالح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى تحدد إسرائيل تاريخ فتح معبر رفح. هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على الجهود الإنسانية، حيث تعتمد معظم المساعدات المتجهة إلى غزة على الشاحنات المصرية.

في الداخل الإسرائيلي، يعقد مجلس الحرب اجتماعًا لمناقشة التطورات الأخيرة والتهديدات الصادرة من بايدن. كما بدأت النقاشات حول السياسات المستقبلية وإدارة الأزمات بعد عملية رفح، مع التركيز على كيفية التعامل مع تحديات الأمن الإقليمي وتأثير القيود الأمريكية على الاستراتيجية الإسرائيلية.

يأتي هذا في ظل تقديم إسرائيل لمبرراتها للعمليات، وفيما تحاول الإدارة الأمريكية "تسييج" القيود على نشاط إسرائيل العسكري، مما يعقد العلاقات بين الحليفين التقليديين ويفتح الباب لمزيد من التوترات والتحديات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.