الخارجية التركية:"قررنا حظْر دخول السفن الإسرائيلية إلى موانئها، ومنْع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كلمة خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة اليوم الجمعة، إن بلاده "قررت حظْر دخول السفن الإسرائيلية إلى موانئها، ومنْع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية، إلى جانب فرْض قيود على الطائرات التي تدخل المجال الجوي التركي".

وأكد فيدان على أن "إسرائيل تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول".وشدد على أن "تركيا تعارض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، أياً كان من يطرحها فهي باطلة بالنسبة لنا".وأضاف "قطعنا علاقاتنا التجارية تماماً مع إسرائيل، وأغلقنا موانئنا أمام السفن الإسرائيلية، ولن نسمح للسفن التركية بالوصول إلى موانئ إسرائيل".وتابع: "لن نسمح لسفن الحاويات التي تحمل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل بدخول موانئنا، ولن نسمح للطائرات بدخول مجالنا الجوي".

وذكر فيدان أن الرئاسة التركية أصدرت موافقتها على إسقاط مساعدات جوية على غزة. وأوضح: "طائراتنا جاهزة. وبمجرد موافقة الأردن، سنكون مستعدين للانطلاق".

وكانت أنقرة قد أوقفت جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضدها، وحثت القوى العالمية على وقف دعمها لإسرائيل.وقال مصدر إن السفن التي ترفع العلم التركي ستُمنع من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن سلطات الموانئ التركية بدأت أيضاً إجراء غير رسمي يتمثل في إلزام وكلاء الشحن بتقديم خطابات يُقرّون فيها بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل، ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إليها.