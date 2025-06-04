الأمين العام لحزب اللواء السوري :"ضم مقاتلين أجانب للجيش خيانة للشعب السوري ولا فرق بين الأسد والشرع"

بعد ضم قوات أجنبية الى الجيش السوري، انتقد الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو خير القرار واعتبر إن "ضم القوات الأجنبية في الجيش خيانة للشعب السوري ..ولا فرق بين الأسد والشرع". لمتابعة مداخلته كاملة في الرابط.

وانتقد أبو خير خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي "ضم عناصر جهادية الى الجيش السوري، أمر مرفوض، الحديث عن قنبلة موقوتة ستدخل الى الجيش العربي السوري، قنبلة موقوتة لا تعترف بوطنية سوريا ، ولا يحملون العقيدة الوطنية للشعب السوري ويحملون أجندات تكفيرية واضحة المعالم، وهذا الأمر يعتبر خيانة للشعب السوري " معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يعود الى الشعب السوري، "هو قرار خطير, هذا القرار يجب أن يتخذه الشعب السوري.. ومن خلال هذا القرار لا فرق بين الشرع والأسد الذي أحضر الإيرانيين".

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