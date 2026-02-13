مسؤول رفيع في مجلس السلام: "نزع سلاح جميع الفصائل في غزة، وليس حماس فقط، أمر لا بد منه"

قال الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، ليوم الجمعة، بضرورة نزع سلاح جميع المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة وليس حماس فقط لكي يُمهّد القطاع الطريق نحو مستقبل أفضل، وذلك وسط تكهنات حول مدى استعداد الهيئة المُعيّنة من الولايات المتحدة للذهاب بعيدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف.وأضاف دون توجيه اللوم لأي طرف "علينا التأكد من وقف انتهاكات وقف إطلاق النار الحالية".

وكتب ملادينوف في ردّه على اتهامات بالتهرّب من الإجابة على هذا السؤال خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد أوضحتُ جليًا ضرورة نزع سلاح جميع المسلحين في غزة، ولا خيار آخر أمامنا، إلا إذا أردنا العودة إلى الحرب أو استمرار المعاناة التي نعيشها اليوم".

جاء تصريح نيكولاي ملادينوف ردًا على اتهامات بالتهرّب من الإجابة على هذا السؤال خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضاف "لن أتحدث علنًا عن استراتيجيتنا نظرًا لكثرة المتغيرات في هذه المرحلة. آمل أن تتفهموا ذلك. لدينا إطار عمل متفق عليه بين الوسطاء والولايات المتحدة، ويجب تنفيذه".

وفي تصريحاته السابقة في ميونيخ، قال ملادينوف: "إذا تم إرسال اللجنة غدًا إلى غزة واستمرت انتهاكات وقف إطلاق النار على النحو الحالي، فإننا بذلك نحرج اللجنة ونجعلها في نهاية المطاف غير فعالة"، دون تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات، واضاف"الطريق إلى الأمام يتطلب نزع سلاح جميع الفصائل في غزة، وليس حماس فقط، حماس، والجهاد، وغيرهم. فهناك الكثير منهم يمتلكون أسلحة وأنفاقًا ومنشآت إنتاج داخل غزة".