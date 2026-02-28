تشديد حالة الطوارئ في إسرائيل: تعليق عمل جهاز التعليم، وإغلاق المجال الجوي

سيتوقف نظام التعليم في جميع أنحاء إسرائيل ، وسيقتصر نشاط الاقتصاد على حالة الطوارئ فقط، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم (السبت) بعد الهجوم الاستباقي الذي شنته إسرائيل على إيران.

كما ذُكر، في أعقاب الهجوم، أعلن الجبهة الداخلية عن الانتقال الرسمي إلى سياسة "النشاط الضروري" في جميع أنحاء البلاد، والتي تشمل حظرًا شاملاً على إجراء الدراسات، وقيودًا صارمة على التجمعات، وإغلاق أماكن العمل غير المصنفة كضرورية. التعليمات الجديدة ستكون سارية في هذه المرحلة حتى يوم الاثنين، 2 مارس 2026، الساعة 20:00.

قيود الأنشطة التعليمية تسري على جميع المؤسسات، بما فيها الحضانات، الحضانات العائلية، المدارس، الأطر بعد الظهر، مؤسسات التعليم الخاص والتعليم العالي، وكذلك على الأنشطة غير الرسمية مثل حركات الشبيبة والدورات. في الوقت نفسه، تم حظر تجمع الناس في أماكن الترفيه، مراكز التسوق، الكنس اليهودية والفعاليات الثقافية والرياضية.

في مجال التوظيف، فقط أماكن العمل التي تُعرَّف كجزء من القطاع الحيوي يحق لها الاستمرار في نشاطها، بينما تقع مسؤولية تنفيذ التعليمات داخل المؤسسات على عاتق المديرين في الميدان.

المجال الجوي لدولة إسرائيل أغلق بالكامل أمام الرحلات الجوية المدنية. تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة. وزارة المواصلات تدعو الجمهور المسافر إلى عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار جديد، وتؤكد أن الإعلان عن إعادة فتح الأجواء سيصدر قبل 24 ساعة من التنفيذ. المواطنون الإسرائيليون المتواجدون في الخارج طُلب منهم الالتزام بتعليمات مجلس الأمن القومي والمتابعة مع شركات الطيران للحصول على التحديثات.

تشديد السياسة يتم على خلفية تقييم الوضع الأمني ووفقًا للصلاحية القانونية لقيادة الجبهة الداخلية لوضع تعليمات لحماية الأرواح خلال الحرب. إسرائيل مقسمة في الروتين إلى 30 منطقة تعليمات جغرافية، لكن القرار الحالي يعكس تشديدًا واسعًا وتوحيدًا لجميع التجمعات السكانية في كل إسرائيل.