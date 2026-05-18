أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تشكيل لجنة حكومية مشتركة لدراسة ملفات مرتبطة بمصادرة عقارات في منطقة البلدة القديمة في القدس، تعود لسكان فلسطينيين رفضوا مغادرة منازلهم بعد عام 1967.

وستركز اللجنة على منطقة طريق “السلسِلة” القريب من المسجد الأقصى، والذي يُعد نقطة وصل بين باب الخليل وساحة حائط المبكي، ويمثل منطقة حساسة جغرافياً ودينياً داخل البلدة القديمة.

وبحسب القرار، فإن بعض العقارات التي شملتها قرارات مصادرة تعود إلى فترة الانتداب البريطاني، حيث تم نقل جزء منها إلى الدولة، فيما بقيت أخرى مأهولة بسبب رفض السكان التعويض أو الإخلاء خلال العقود الماضية.

ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين عن عدة وزارات إسرائيلية، بينها وزارات العدل والمالية والخارجية والإسكان، إضافة إلى بلدية القدس وسلطة أراضي إسرائيل، على أن تقدم توصياتها خلال 12 شهراً.

وفي المقابل، حذرت جهات حقوقية من تداعيات الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى توتر إضافي في المدينة، خاصة في منطقة حساسة محيطة بالمسجد الأقصى.

وأكد مسؤولون حكوميون أن الهدف من اللجنة هو دراسة الوضع القانوني والواقعي للعقارات غير المُنفذ بشأنها قرارات قديمة، ومحاولة تسوية الملفات العالقة في المنطقة.