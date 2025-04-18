هجوم أميركي على ميناء رأس عيسى في اليمن ومقتل 38 على الأقل

قبل ساعات من إطلاق الصاروخ الباليستي صباح اليوم (الجمعة) باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أعلنت اليمن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة هجوم أمريكي على ميناء رأس عيسى.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن خزانات نفطية ومواقع أخرى تعرضت لهجمات في الميناء الذي قصفته إسرائيل في وقت سابق. وأصيب أكثر من 100 شخص في هذه الهجمات، كما قُتل ما لا يقل عن 38 شخصًا.

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وأظهرت الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في اليمن حرائق وكرات نارية ضخمة في الميناء. وأفادت التقارير أيضًا أن بعض القتلى هم من عمال الميناء الذين كانوا جزءًا من فرق الإنقاذ في الموقع، والذين وصلوا بسرعة إلى المنطقة "التي دمرت بالكامل تقريبًا".

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وكما ذكرنا، بعد ساعات من الهجوم الأميركي على الميناء، أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وعلى إثر الإطلاق انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل والقدس وحتى في جبال الخليل الجنوبية. واعترضت القوات الجوية عملية الإطلاق، وأفادت نجمة داوود الحمراء بأنه لم تقع إصابات نتيجة إطلاق النار.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ شهر عملية ضد أهداف التنظيم في اليمن. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن الفصائل المسلحة في جنوب اليمن، المعارضة للحوثيين، تخطط لشن هجوم بري واسع النطاق ضدهم - بهدف استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في البلاد، بما في ذلك ميناء الحديدة، الذي تعرض هو الآخر للهجوم عدة مرات.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنتاغون في بداية الشهر الجاري أن الولايات المتحدة ستزيد قواتها في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الحملة في اليمن. وتم نقل حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى المنطقة وانضمت إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" المتواجدة بالفعل في البحر الأحمر.