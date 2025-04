هجوم أميركي على ميناء رأس عيسى في اليمن ومقتل 38 على الأقل

قبل ساعات من إطلاق الصاروخ الباليستي صباح اليوم (الجمعة) باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أعلنت اليمن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة هجوم أمريكي على ميناء رأس عيسى.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن خزانات نفطية ومواقع أخرى تعرضت لهجمات في الميناء الذي قصفته إسرائيل في وقت سابق. وأصيب أكثر من 100 شخص في هذه الهجمات، كما قُتل ما لا يقل عن 38 شخصًا.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في اليمن حرائق وكرات نارية ضخمة في الميناء. وأفادت التقارير أيضًا أن بعض القتلى هم من عمال الميناء الذين كانوا جزءًا من فرق الإنقاذ في الموقع، والذين وصلوا بسرعة إلى المنطقة "التي دمرت بالكامل تقريبًا".

