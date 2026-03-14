لاعبتان من المنتخب الإيراني لكرة القدم تسحبان طلبَي لجوئهما في أستراليا.

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، أن لاعبتين من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات سحبتا طلبي لجوئهما في أستراليا. كما سحب أحد أعضاء الجهاز الفني طلبه أيضاً، وذلك أثناء وجود الوفد الإيراني في البلاد للمشاركة في بطولة كأس آسيا للسيدات.

وكان سبعة أعضاء من الوفد - ست لاعبات وعضو واحد من الجهاز الفني - قد تقدموا بطلبات لجوء في البداية بعد وصفهم بـ"خونة زمن الحرب في إيران". واندلعت هذه القضية بعد رفضهم غناء النشيد الوطني قبل إحدى المباريات، وسط الصراع الدائر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، فقد سحبت "لاعبتان وعضو من الجهاز الفني" طلبات لجوئهم، وهم الآن في طريقهم إلى ماليزيا. وبثت القناة صورة تُظهر اللاعبات الثلاث، وهن يرتدين الحجاب، ويستعدن للصعود إلى الطائرة. ويُذكر أن بقية لاعبات المنتخب الوطني ما زلن في كوالالمبور، في انتظار عودتهن إلى إيران.

بحسب السلطات الأسترالية، سحبت إحدى اللاعبات طلب لجوئها في وقت سابق من الأسبوع وانضمت إلى زميلاتها العائدات إلى إيران عبر ماليزيا. ثم يُزعم أن هذه اللاعبة نفسها تواصلت مع السفارة الإيرانية في أستراليا وكشفت عن مكان وجود باقي أعضاء الوفد الذين تقدموا بطلبات لجوء. وبحسب التقارير، فقد أُجبروا بعد ذلك على تغيير مكان إقامتهم الآمن.