حزب الله: "نقاتل بشكل مرن حسب متطلبات المعركة، وأي جهد لوقف إطلاق النار مشكور مادام يتوافق مع رؤيتنا"

قال المسؤول الإعلامي بحزب الله محمد عفيف، مساء اليوم الجمعة، إن "الغارات الإسرائيلية العنيفة لا تتوقف على الضاحية الجنوبية تحت ذرائع وجود مخازن أسلحة"وتابع"إسرائيل تمنع عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الناجين" وأضاف"العدو يقصف سيارات الإسعاف لمنع نقل المصابين"

وأكد عفيف على أن "العدوان على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان عمل مدان"، وطالب عفيف وزارة العدل والمدعي العام بالتحرك ضد وسائل الإعلام "المحرضة"واضاف"الهجوم على بيروت أمس ما هو الا استكمال للجرائم الإسرائيلية"

وقال عفيف إن "وجود القوات الإسرائيلية على أرض لبنان خطوة تكتيكية"وأضاف"هناك مواقع نعتبرها ساقطة عسكريا وقادتها يرفضون الانسحاب منها".

وأفادعفيف أن "مقاتلو حزب الله يرفضون الانسحاب من المناطق التي تعتبر ساقطة من الناحية العسكرية"وأضاف"تل أبيب ليست سوى البداية ولم تشهد إسرائيل سوى القليل"واضاف"المعركة مع العدو لا تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج".

واشار عفيف إلى أن "الضاحية الجنوبية لبيروت ستعود أفضل مما كانت" وذكر أن "أولويتنا المطلقة هي إلحاق الهزيمة بإسرائيل وإجبارها بالقوة على وقف العدوان"