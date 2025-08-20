قد يعجبك أيضًا -

على خلفية المحاولات والجهود لنزع سلاح حزب الله في لبنان ورفض حزب الله للأمر، أشار الكلونيل احتياط موشيه العاد الى "آلية تنسيق متبعة بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة حول حزب الله" يمكنكم الاطلاع على مداخلته كاملة:

وأستعرض العاد آليه التنسيق خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي قائلا :"لدى حصول الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات عن خلية أو متفجرات يتم تمريرها الى غرفة العمليات الأمريكية في لبنان والتي بدورها تقوم بنقل المعلومة الى الجيش الإسرائيلي حتى يتخذ الاجراءات المطلوبة حيال الأمر، هذا الوضع ممتاز لم يكن سابقا، وهذا هو التغيير الكبير"

