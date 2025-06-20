روسيا : "ردنا على اغتيال خامنئي سيكون سلبيا للغاية"

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أعربت روسيا عن معارضتها لانضمام الولايات المتحدة الى الحرب مع ايران، خلال عدد من التصريحات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعربت عن معارضتها الشديدة لاستهداف المرشد الأعلى علي خامنئي، وعلى ضوء ذلك صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى احتمال انضمام واشنطن إلى الحرب لى جانب إسرائيل بمقابلة ليلة الجمعة وقال "إن هذا أمر مقلق بالنسبة لنا، وهذا يعني تعزيز للتصعيد الإقليمي".

تأتي تصريحات بيسكوف على خلفية تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد الهجوم على المستشفى في بئر السبع والذي أصابه بصورة بالغة، ووصف كاتس خامنئي "هتلر العصر" وأكد أنه "لا يجب أن يكون موجودا".

في مقابلة نادرة مع شبكة فوكس الأمريكية، تناول بيسكوف أيضًا احتمال استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية في هجوم على إيران، قائلاً: "سيكون هذا تطورًا كارثيًا، لكنني لا أريد التعليق على التكهنات المختلفة المتداولة". وفيما يتعلق باحتمالية تعرض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لاستهداف جسدي، قال بيسكوف: "سيكون رد فعلنا على اغتيال خامنئي سلبيًا للغاية".

وعلى صعيد متصل عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الأخيرة الوساطة بين إسرائيل وايران، وقال إنه "من الممكن التوصل الى صيغة تسمح لإيران بتطوير برنامج نووي مدني وفي المقابل تبديد مخاوف إسرائيل".