الولايات المتحدة تحذر من انفجار الوضع بين لبنان وإسرائيل:" لا يمكن وقف الحرب"

وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، حذر مسؤولون أمريكيون كبار بيروت من أنهم "غير قادرين على منع الصراع في المنطقة"، مشددين على أن "الوضع يعتمد على تصرفات لبنان" وردا على التحذير، قال وزير الخارجية اللبناني في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "لا نريد حربا في لبنان، بل نريد التنفيذ الكامل للقرار 1701"، في إشارة إلى شروط وقف إطلاق النار بعد حرب لبنان الثانية عام 2006.

فيما كشفت مصادر عربية مطلعة أن "الرسالة الأميركية لبيروت شملت الشروط الإسرائيلية، وأبرزها تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بعودة سكان الجليل إلى منازلهم قريباً، فضلا عن التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من تهديد الحدود الشمالية لإسرائيل كما يفعل الآن، أو كما فعلت حماس في 7 أكتوبر المنصرم"

ويأتي هذا التصريح فيما أحالت فرنسا مؤخرا إلى بيروت مقترحا يهدف إلى إنهاء الإجراءات ضد إسرائيل وحل قضية الحدود بين البلدين. ويدعو الاقتراح بشكل خاص المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، بينما توقف إسرائيل هجماتها على الأراضي اللبنانية ذات السيادة.

وسبق أن أعربت بيروت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مماثل لاتفاق عام 2006، لكن بشرط احترام إسرائيل أيضا لالتزاماتها. كما أعربت السلطات اللبنانية عن "رغبتها في عقد قمة بين ممثلي الجيش الإسرائيلي ولبنان واليونيفيل، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة".

وفي الوقت نفسه، تلقى حزب الله تحذيرات دولية من أن "إسرائيل تستعد لصراع عسكري واسع النطاق" وتعزو وسائل إعلام لبنانية هذه المخاوف إلى تعثر مفاوضات التهدئة في غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى "تصعيد خطير". كما أثار الدبلوماسيون الأوروبيون مخاوف بشأن المناورات العسكرية الإسرائيلية التي تحاكي حربًا واسعة النطاق، مما يعزز التكهنات بنشوب صراع وشيك.