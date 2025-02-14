تحذير الاستخبارات الأمريكية من هجوم إسرائيلي في إيران: "خطر الحرب الشاملة"

ذكرت قناة سي إن إن اليوم (الجمعة) أن الهجمات الإسرائيلية الكبيرة على المواقع النووية الإيرانية قد تزيد من خطر اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، حسبما حذر مسؤولون في المخابرات الأمريكية. وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون الهجوم قيد البحث أكثر اتساعًا من الهجمات المستهدفة التي تم تنفيذها العام الماضي، ردًا على إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل.

ويزعم أحد التقارير الاستخباراتية أن إسرائيل تريد أن تقود تغيير النظام في إيران. ويتناقض استعداد إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية مع رغبات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه يفضل التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران: "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو موافقتنا، ستدخل وتقصفهم. أفضل ألا يحدث ذلك، أفضل أن أرى اتفاقًا مع إيران يمكننا من خلاله إبرام اتفاق، مراقبة وتفتيش ثم تفجير أو ببساطة التأكد من عدم وجود المزيد من المنشآت النووية".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير في الولايات المتحدة أن وكالات الاستخبارات حذرت إدارة ترامب وإدارة بايدن من أن إسرائيل قد تحاول مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في بوردو ونطنز في الأشهر الستة المقبلة. وأضاف التقرير أنه وفقا لمصادر

رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، فإن أي هجوم محتمل سيتطلب مساعدة أمريكية في شكل التزود بالوقود الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وكتب ديفيد إغناتيوس، كبير المحللين في صحيفة واشنطن بوست، في مقالته: "تريد إسرائيل استغلال هذه اللحظة. إذا لم توافق إيران على التخلي عن منشآتها النووية على غرار ما حدث في ليبيا، فإن إسرائيل مستعدة لقصف هذه المنشآت - بدعم أمريكي أو بدونه". وأضاف إغناتيوس أن "إدارة بايدن فكرت في أيامها الأخيرة فيما إذا كانت ستدعم هذا التحذير الإسرائيلي، لكنها قررت عدم قبوله. والآن أصبح الأمر على عتبة ترامب".

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لصحيفة "إيران بالعربية" استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن ليس تحت قيود. وأضاف: "لن نتفاوض في ظل العقوبات ولن ننجر إلى صراعات" وأضاف "لا يمكن لترامب أن يفرض علينا عقوبات ثم يتحدث عن الحوار". بالإضافة إلى ذلك، أكد بازشكيان أن "الأعداء" يسعون إلى جر إيران إلى صراعات مع جيرانها - "لكن هذا لن يحدث".

في هذه الأثناء، أفادت مصادر استخباراتية أوروبية أن إنتاج الصواريخ الإيراني عاد إلى نشاطه المعتاد، بعد الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية العام الماضي. رست سفينة إمداد صينية، أمس، في ميناء بندر عباس الإيراني، وعلى متنها ألف طن من المواد الكيميائية.

Iranian Army Office/AFP

وكانت السفينة "غولبون" قد غادرت ميناء تايتشانغ في الصين قبل ثلاثة أسابيع محملة بشحنة من بيركلورات الصوديوم، المكون الرئيسي في إنتاج الوقود الصلب الذي يستخدم في تشغيل الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى. وهذه هي الشحنة أولى من اثنتين، ويمكن أن تكون الحمولات الموجودة عليها عنصرًا رئيسيًا لبرنامج الصواريخ العسكري الإيراني.

وقد يشير هذا إلى أن إنتاج الصواريخ الإيراني يعود إلى النشاط "الطبيعي" بعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية العام الماضي. وتقدر المصادر الاستخباراتية أنه مع نقل الشحنة إلى إيران، سيكون من الممكن إنتاج وقود دافع كافٍ لنحو 260 محركًا صاروخيًا لصواريخ "خيبر شيخان"، أو 200 صاروخ باليستي من طراز "الحاج قاسم".