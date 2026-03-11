تعزيز عسكري بريطاني قرب الشرق الأوسط… ما دور سفينة الدعم "لايم باي"؟

تتجه بريطانيا إلى تعزيز حضورها العسكري في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، وذلك عبر تجهيز سفينة الدعم RFA Lyme Bay للانتشار في المنطقة. وأعلنت Ministry of Defence (United Kingdom) أن الخطوة تأتي ضمن ما وصفته بـ"التخطيط الوقائي" لدعم مهام بحرية محتملة في شرق المتوسط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع نطاق الصراع وتأثيراته على الأمن البحري والمصالح الغربية في المنطقة.

ويأتي القرار بعد إعلان لندن تجهيز المدمرة HMS Dragon للانتشار أيضاً في المنطقة، بالتوازي مع رفع مستوى الجاهزية لحاملة الطائرات HMS Prince of Wales تحسباً لأي تطورات مفاجئة. وتعكس هذه التحركات مؤشراً على أن بريطانيا تسعى إلى إبقاء خياراتها العسكرية واللوجستية مفتوحة، حتى وإن كانت تؤكد رسمياً أنها لا تشارك بشكل مباشر في الضربات العسكرية ضد إيران.

ورغم أن السفينة "لايم باي" ليست قطعة قتالية تقليدية، فإن أهميتها تكمن في طبيعة المهام التي صُممت لأجلها. فهي إحدى سفن فئة "Bay" التابعة للأسطول اللوجستي البريطاني، وتُستخدم أساساً لنقل القوات والمركبات والمعدات العسكرية في العمليات البرمائية، إلى جانب قدرتها على إنزال القوات المدرعة والمركبات إلى الشواطئ عبر زوارق إنزال متخصصة. كما تستطيع حمل نحو 200 طن من المعدات العسكرية، وتوفير إقامة لما يصل إلى 356 جندياً مع إمكانية رفع العدد إلى نحو 500 عنصر عند الحاجة.

وتمنح هذه القدرات السفينة دوراً محورياً في العمليات التي تتطلب دعماً لوجستياً سريعاً للقوات البرية أو البحرية، وهو ما يجعل نشرها في شرق المتوسط خطوة تتجاوز مجرد الاستعراض العسكري. فوجود منصة طيران ومرافق طبية على متنها يسمح باستخدامها أيضاً في عمليات الإجلاء أو الإغاثة الإنسانية أو دعم القوات في حالات الطوارئ، وهي مهام سبق أن أدتها السفينة في مناطق مختلفة من العالم.

فعلى مدار السنوات الماضية شاركت "لايم باي" في عدد من العمليات الدولية، بينها تدريبات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في الخليج، إضافة إلى مشاركتها في تدريبات واسعة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ضمن مناورات "Cutlass Express". كما استخدمت في مهام إنسانية، من بينها نقل مساعدات طبية إلى غزة عام 2024، وعمليات إغاثة بعد كوارث طبيعية في منطقة الكاريبي.

ويشير محللون عسكريون إلى أن نشر هذا النوع من السفن في شرق المتوسط يرسل عدة رسائل في آن واحد. فمن جهة، يهدف إلى تعزيز القدرة على حماية القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة، وعلى رأسها القواعد الموجودة في قبرص، والتي تُعد مركزاً مهماً للعمليات الغربية في الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، يوفر وجودها خياراً سريعاً لإجلاء المواطنين البريطانيين في حال توسع المواجهة الإقليمية.

كما يأتي القرار في ظل تصاعد التوتر البحري في الخليج وبحر العرب، بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت سفناً تجارية وعسكرية، إضافة إلى حوادث بحرية قرب السواحل الإماراتية. وقد دفعت هذه التطورات الولايات المتحدة إلى مرافقة بعض السفن التجارية عبر مضيق هرمز لضمان استمرار حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

في هذا السياق، تبدو الخطوة البريطانية جزءاً من شبكة أوسع من التحركات الغربية الرامية إلى حماية خطوط الملاحة ومصالح الحلفاء في المنطقة. فحتى في حال لم تشارك لندن مباشرة في العمليات الهجومية، فإن نشر سفن الدعم والقطع البحرية يوفر البنية اللوجستية الضرورية لأي تحرك عسكري أو إنساني محتمل.

سياسياً، يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات داخلية متزايدة بسبب موقفها الداعم للتحركات الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً بعد السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد عسكرية بريطانية في عمليات وصفتها لندن بأنها "دفاعية".

في المحصلة، قد لا تكون "لايم باي" سفينة قتالية في الخطوط الأمامية، لكنها تمثل قطعة مهمة في منظومة الدعم العسكري الغربي. ووجودها المحتمل في شرق المتوسط يعكس استعداد بريطانيا للتعامل مع سيناريوهات متعددة في منطقة تتجه بسرعة نحو مزيد من التعقيد العسكري والأمني.