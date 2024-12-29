أحمد الشرع :" سوريا لن تكون أرضا لشن هجمات حزب العمال الكردستاني..الانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات"

أجرى رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مقابلة مع قناة "العربية" السعودية تطرق خلالها إلى عدد من القضايا الهامة، وقال إن:" الإطاحة بنظام الأسد أمنت وضمنت أمن المنطقة وأمن الخليج العربي وأمن سوريا في الخمسين عام المقبلة، ستشهد سوريا العديد من الخطوات والمراحل حتى يتم انتخاب رئيس جديد لسوريا، وستجرى الانتخابات في سوريا بعد 4 سنوات على الأقل حيث يلزم تنظيم إدارة سكانية شاملة. سيتم تفكيك هيئة تحرير الشام ولن تكون سوريا مصدر قلق لأحد. آمل أن ترفع إدارة ترامب العقوبات عن سوريا - لكن سوريا لن تكون أرضا لشن هجمات حزب العمال الكردستاني".

ومن أهم الاقتباسات التي نشرتها العربية قبل بثها المقابلة معه كاملة صرح أحمد الشرع إن" تحرير سوريا من حكم بشار سيضمن الأسد أمن المنطقة وأمن منطقة الخليج العربي وأمن سوريا على مدى الخمسين عامًا القادمة". كما زعم الشرع أن الدولة السورية لن تدخل إلى إيران أو جنوب لبنان، بل ستدخل المدن والقرى السورية".

كما أكد الشرع :"أن مراحل كثيرة ستمر بها سوريا قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد وأن عملية كتابة الدستور ستستغرق 3 سنوات لأن الطموح هو دستور يكون صالحاً لفترة زمنية أطول قدر الإمكان وبالتالي فهي عملية طويلة". وأوضح الشرع أن عملية تنظيم الانتخابات في سوريا سيستغرق 4 سنوات، وأن الانتخابات السلمية تتطلب إجراء إحصاء سكاني شامل. كما زعم الشرع أن سوريا بصدد إعادة بناء القانون، مشيراً إلى أن المواطن السوري سيحتاج إلى نحو عام ليشعر بتغييرات خدماتية كبيرة".

وفيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة في الحكومة الانتقالية في البلاد: زعم الشرع أن هذه التعيينات ضرورية في المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا وأن الهدف ليس إقصاء أحد عن السلطة. إلى ذلك، أوضح الشرع أن المرحلة الحالية ستكون تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية ستعمل لفترة أطول.

وأكد الشرع أنه لا يوجد أي قلق على الوضع داخل المجتمع السوري، وأضاف أن جميع مرتكبي جرائم النظام السابق سينالون جزاءهم وستتم محاكمتهم. وقال الشرع إنه سيتم حل تنظيمه، هيئة تحرير الشام. كما اتهم الشرع الأمم المتحدة بالتقصير وعدم إطلاق سراح ولو معتقل واحد وعدم إعادة أي لاجئ خلال حكم بشار الأسد. وقال الشرع إن سوريا لن تكون مصدر قلق لأحد.

وفيما يتعلق بالسعودية: ادعى الشرع أن السعودية تعمل من أجل استقرار سوريا، وأن السعودية لديها خيارات للعديد من الاستثمارات في سوريا، وزعم أنه فخور بكل ما فعلته السعودية من أجل سوريا وأوضح أنه سيكون للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا.

وفيما يتعلق بإيران: أكد الشرع أن المرحلة الحالية تتطلب من إيران إعادة النظر في سياستها، وأنه يجب على إيران الوقوف إلى جانب سوريا. وفيما يتعلق بروسيا: ادعى الشرع أن روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولذلك فهي ذات أهمية كبيرة. ولذلك فإن لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا، وسوريا لا تريد أن تغادر روسيا البلاد وحتى لا تتضرر العلاقات بين البلدين.

وعن الرئيس ترامب: أعرب الشرع عن أمله في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات عن سوريا وألا يتبنى سياسات إدارة الرئيس بايدن.

وفيما يتعلق بالقوات الكردية في سوريا: أوضح الشرع أن الحكومة الجديدة في سوريا ستجري مفاوضات مع القوات الكردية من أجل حل الأزمة في شمال شرق سوريا - لكنه أوضح أنها لن تسمح بأن تصبح سوريا أرضاً تنطلق منها هجمات تنظيم حزب العمال الكردستاني (الذي يعمل ضد تركيا) إلى جانب ذلك، قال الشرع فيما يتعلق بالقوات الكردية إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري وسيتم ضمهم أيضًا إلى وزارة الدفاع السورية.

وفيما يتعلق بحق التظاهر في سوريا: أكد الشرع أن حق التظاهر هو حق لكل مواطن للتعبير عن رأيه، ولكن دون المساس بمؤسسات الدولة.