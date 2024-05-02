مسؤول أمريكي سابق: "يحيى السنوار يستخدم رهائن إسرائيليين كدروع بشرية لحماية نفسه وعائلته في غزة"

قال نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق الجنرال جاك كين، نقلا عن مصادر داخلية لشبكة سكاي نيوز ، اليوم الخميس، إن "زعيم حماس يحيى السنوار يستخدم رهائن إسرائيليين كدروع بشرية لحماية نفسه وعائلته. تشير إلى أن السنوار لديه ما يقرب من 15 إلى 20 رهينة يحيطون به وبعائلته في غزة"

وقال كين بشكل قاطع خلال مقابلته مع سكاي نيوز: "أخبرتني مصادري أن السنوار... لديه 15-20 رهينة لحمايته وعائلته لهذا السبب لديهم هؤلاء الرهائن لضمان بقائهم على قيد الحياة."

وأكد كين على أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية للضغط على حماس لها ما يبررها من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن" وتابع"إسرائيل محقة تماما في ممارسة الضغط العسكري عليها للإجبار على إطلاق سراح الرهائن".

ويعكس هذا الكشف تقريرًا مشابهًا صدر في شهر فبراير/شباط المنصرم، عندما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن السنوار كان يختبئ في أنفاق أسفل خان يونس، محاطًا بدرع بشري من الرهائن.

إن ما تردد عن استخدام حماس للرهائن يسلط الضوء على رفض الحركة إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تطالب بهم إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت حركة حماس وجود صعوبة في تحديد مكان الرهائن واقترحت وقف إطلاق النار لعدة أسابيع لتسهيل إطلاق سراحهم.

ويعتبر استخدام الدروع البشرية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وهو ما أدانته مختلف منظمات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم