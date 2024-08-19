"المهندس": العميل السري الذي أوقع العشرات من تجار الأسلحة والمخدرات الخطرة

كشفت الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، صباح اليوم (الإثنين)، أنشطة "المهندس" العميل السري الذي نشط طوال العام وأدت إلى الإيقاع بالعشرات من تجار السلاح والمخدرات الخطيرة التي كان من المفترض أن ينتهي بها الأمر في أيدي المجرمين من أجل المتاجرة بها واستخدامها في النشاط الإجرامي.

police spokeman

وتمت عملية العميل بشكل سري وخاص لمدة نحو ثمانية أشهر، بمرافقة النيابة الجنوبية (الجنائية) وبمساعدة وحدات المنطقة الجنوبية في الشرطة، وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم بالانتقال إلى مرحلة "فك الرموز" " وإلقاء القبض على 26 مشتبهاً بهم، تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاماً، من سكان الجنوب والمركز.

وتم العثور على "المهندس" وتجنيده لهذه المهمة من قبل عناصر عملاء من وحدة لاكيش الإقليمية، بعد أن ثبت خلال السنوات القليلة الماضية مكانته بين المجرمين باعتباره شخصا يشارك في إعداد وتركيب العبوات الناسفة. وكان من الممكن أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض الثقة التي اكتسبها المجرمون في بعضهم البعض بشكل كبير.

police spokeman

تم توظيف العميل السري تحت ستار تاجر ووسيط في مجال الأسلحة والمخدرات، ونجح بهذه الطريقة في شراء الأسلحة والمخدرات قبل توزيعها على التجار و"الزبائن المستخدمين" (المجرمين)، الذين يستخدمون باعتبارهم "أنبوب الأكسجين" الاقتصادي للمنظمات الإجرامية. وتم إرسال العميل من قبل مشغليه في وحدة "اليمار" ، وأجرى عشرات الصفقات، اشترى من خلالها سلاح 16M، وثلاثة مسدسات من نوع "Glock". بالإضافة إلى ذلك، قام بشراء مخدرات خطيرة بقيمة مئات الآلاف من الشواقل، من بينها الكوكايين ودكتور ودوسا وعقار إل إس دي والإكستازي. وتم شراء المخدرات من أهداف استخباراتية تم اختيارها بعناية ومتورطة بشكل مباشر في جرائم خطيرة، وتقوم بضخ الأموال إلى المنظمات الإجرامية.

وكشف نشاط العميل عن قائمة أسعار مزودي الأسلحة والمخدرات الخطرة، كما تم بيعها للتجار أنفسهم:

• سلاح M16 – حوالي 78 ألف شيكل

• مسدس غلوك – 40 ألف شيكل

• الكوكايين – 300 شيكل للجرام

• دكتور – 100 شيكل للجرام

• دوسة – 150 شيكل للجرام

• ختم LSD – حوالي 60 شيكل

• إكستازي - 22 شيكل للحبة (بالجملة)

كما أفيد، في الساعات الأولى من الصباح، قامت قوات شرطة منطقة لاكيش ووحدة يوآف ولواء ساهر ولواء الصحراء بحرس الحدود، ومقاتلي حرس الحدود والطائرات بدون طيار ووحدة الكلاب البوليسية، بمداهمة منازل العشرات من المشتبه بهم. حيث تمت مصادرة أموال ومخدرات خطيرة بكميات كبيرة ومركبات.