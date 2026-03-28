هرتسوغ لستارمر: "إيران تعتزم ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية مباشرة وعبر وكلائها"

اتهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"السماح للإرهابيين الإيرانيين بفعل ما يحلو لهم في المملكة المتحدة"، حسبما أفادت صحيفة التلغراف، اليوم السبت.وأشار هرتسوغ إلى أن "إيران تعتزم ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية مباشرة وعبر وكلائها"، ودعا العالم إلى "التصدي لهم وقول كفى". وأضاف: "هل يُسمح لهم بفعل ما يحلو لهم؟ إنهم إمبراطورية شريرة ونظام شرير يجب سحقه".

وتساءل هرتسوغ في حديثه مع مايكل ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة StandWithUs: "كيف يعقل أن يقول رئيس الوزراء البريطاني إن هناك نحو 10 أو 20 حادثة في العام الماضي وحده مرتبطة بالإرهاب الإيراني؟ ما هذا؟".

قبل شهر، أُحبط هجوم عدائي في بريطانيا بعد إلقاء القبض على عنصرين اثنين، وليد سعداوي وعامر حسين، لتخطيطهما لتكرار هجمات باريس عام 2015، مستهدفين الجالية اليهودية في شمال غرب إنجلترا. حُكم على سعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عامًا، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عامًا. استلهم الاثنان فكرتهما من تنظيم داعش، فاشتروا بنادق هجومية ومسدسات ومئات الطلقات النارية استعدادًا لهجوم انتحاري مشترك، سعوا من خلاله إلى "قتل أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية اليهودية" وأملوا في أن يصبحوا "شهداء" انتقامًا لأعمال إسرائيل في غزة. وقال القاضي إن الاثنين "كانا قريبين جدًا" من تنفيذ الخطة.