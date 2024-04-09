جريمة مروعة في الناصرة شمال إسرائيل: رجل يقتل عددا من أفراد عائلته وينتحر

أطلق رجل النار مساء اليوم (الثلاثاء) على أفراد عائلته في مدينة الناصرة العربية شمال إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال بجيل 40 عاما، وإصابة رجل بجيل 65 عاما، وامرأة ورجل بالأربعينيات، وسيدة بالسبعينيات والذين تراوحت إصاباتهم بين متوسطة، مطلق النار انتحر بعد ارتكابه الجريمة، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة حاليا في المكان.

وتلقت نجمة داوود الحمراء مساء اليوم بلاغا عن حادث عنف في الشارع 1060 بالمدينة وبعد أن وصلوا الى المكان وجدوا سبعة أشخاص فاقدي الوعي مع جروح متفاوتة، وتم إقرار وفاة ثلاثة منهم في المكان، وتم نقل باقي الجرحى المستشفيات في المدينة والى مستشفى هعيمق في العفولة شمال إسرائيل.

وتعقيبا على الحدث القاسي، اتهم النائب في الكنيست وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والحكومة قائلا :"الجريمة المتفشية هي ليست فقط فشل للحكومة ولوزارة الأمن القومي- هي نجاح لكل من يريد زرع اليأس والخوف في المجتمع العربي". وأضاف :"هناك من يعتقد على ما يبدو أنه يكسب سياسيا من الخوف، وانعدام الشعور بالأمن وعجز المواطنين العرب. هم يكسبون ونحن نموت".

ويشار الى أن 49 عربيا فقدوا حياتهم جراء انتشار الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي في إسرائيل، مقابل 46 ضحية بنفس الفترة من العام الماضي.