واشنطن مارست ضغوطاً مكثفة: إيران تسحب مشروع قرار أممي يحظر مهاجمة المواقع النووية

سحبت إيران في اللحظة الأخيرة، مشروع قرار أممي يحظر الهجمات على المنشآت النووية، كانت قد طرحته إلى جانب الصين وروسيا ودول أخرى، للتصويت عليه خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.وتضمن نص مشروع القرار الإيراني، فقرة "تدين بشدة" الهجمات "المتعمدة وغير القانونية" التي نفذت في يونيو/حزيران المنصرم ، ضد مواقع ومنشآت نووية إيرانية، واعتبرتها "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي". كما "أكد مجدداً"، أنه "على جميع الدول الامتناع عن مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية السلمية في الدول الأخرى".

ويأتي سحب القرار فيما بدأت "الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، العد التنازلي لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران "سناب باك"، بسبب برنامجها النووي.

وقال سفير إيران لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، إن بلاده "قررت استرشاداً بحسن النية والمشاركة البناءة، وبناءً على طلب عدة دول أعضاء، تأجيل النظر في المشروع إلى مؤتمر العام المقبل".

وذكر دبلوماسيون غربيون لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مكثفة خلف الكواليس لمنع اعتماد القرار. وأوضحوا أن واشنطن أثارت احتمال تقليص التمويل المقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم تبني القرار، وإذا ما تحركت الوكالة الأممية لتقييد ما وصفته بـ"حقوق إسرائيل داخل الوكالة".

وكانت إسرائيل قد استهدفت منشآت إيران النووية خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران المنصرم، وانضمت إليها الولايات المتحدة من خلال قصف 3 منشآت نووية إيرانية.

وتؤكد إيران سلمية برنامجها النووي، كما أن التقارير الاستخباراتية الغربية تنفي قرب طهران من امتلاك سلاح نووي، ولكنها تواجه اتهامات بسعيها لصناعة هذا السلاح، بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60% وهي نسبة قريبة من الحد اللازم لصناعة سلاح نووي 90%، وتتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 3.6%.

وقال السفير الإيراني، إن "هدف إيران والدول المشاركة في تقديم القرار، ومنها كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وبيلاروس وزيمبابوي "لم يكن أبداً خلق انقسام بين الدول الأعضاء"،وتابع "في قضايا بهذه الأهمية والحساسية، من الضروري أن ينقل المؤتمر العام رسالة موحدة وواضحة".