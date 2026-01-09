نتنياهو يريد تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الصفر خلال عقد من الزمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلةً مع مجلة "الإيكونوميست" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إنه يُريد "تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الصفر خلال عقد من الزمن". كما أشار إلى أنه "على الرغم من "تقديره الكبير لهذه المساعدات، إلا أن بلاده نضجت واقتصادها ينمو بوتيرة ملحوظة".

وتطرق خلالها، من بين أمور أخرى، إلى الدعم الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل، وأقرّ بأنه يُفضّل إيقافه تمامًا في المستقبل. في الواقع، قد تبدو هذه الأمور مُفاجئة، لكنها ليست بمعزل عن السياق، حظيت إسرائيل بمساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، أقرب حلفائها. والآن، وسط أصوات من مسؤولين جمهوريين مُنتخبين تُطالب بوقف هذه المساعدات، تُناقش واشنطن والقدس تجديد الاتفاقية الأمنية.

وكانت قناة i24NEWS قد أفادت في وقت سابق بأنه يجري النظر في خفض تدريجي لحجم المساعدات العسكرية الأمريكية. تبلغ المساعدات السنوية حاليًا 3.8 مليار دولار، ويُوجَّه معظمها نحو شراء الأسلحة من الصناعة الأمريكية. ويُعدّ تغيير نتنياهو لموقفه درسًا استخلصته إسرائيل من حرب غزة واعتمادها على الأمريكيين، كما يتضح من حظر الأسلحة الذي فرضته إدارة بايدن. إلا أن هناك أيضًا بُعدًا سياسيًا: إذ يُشير هذا التغيير إلى الرئيس ترامب والفصائل المتنامية في الحزب الجمهوري التي تُطالب بخفض المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال مصدر مُطّلع إن "هذه خطوة جريئة، تُثير قلقًا بالغًا على النظام السياسي".