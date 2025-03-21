الجيش الإسرائيلي يقتل مسؤولا كبيرا في استخبارات حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة، عن اغتيال أسامة طبش، رئيس الاستخبارات العسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، في غارة جوية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "القضاء عليه يشكل ضربة "لقدرات حماس الاستخباراتية ومحاولاتها إلحاق الضرر بالقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة".

وتابع البيان "طبش كان أيضًا رئيسًا لوحدة الرصد والاستهداف في حركة حماس. ووصف بأنه "من قدامى" الحركة الإسلامية و"مصدر مهم للمعرفة"، وشغل عدة مناصب رئيسية داخل الحركة، بما في ذلك قائد كتيبة في لواء خان يونس.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن طباش متورط في التخطيط لهجمات عدائية، بما في ذلك تفجير انتحاري في عام 2005 عند تقاطع غوش قطيف والذي أدى إلى مقتل عميل الشاباك عوديد شارون.

وكان طبش مسؤولاً عن تطوير استراتيجية حماس القتالية، وتنسيق الاستخبارات في جنوب غزة والإشراف على العمليات في المنطقة. وقالت القوات الإسرائيلية إنه كان يعمل أيضا على إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "طبش شارك في التخطيط لأهداف خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وأن وحدته كانت متورطة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوجيه الهجمات ضد القوات الإسرائيلية".