نائب هاريس في الانتخابات: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وللشعب الفلسطيني الحق في الحياة والحرية"

قال نائب المرشحة كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تيم والز، في مقابلة مع إذاعة WCMU في ميشيغان، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن للشعب الفلسطيني الحق في الحياة والحرية"، وتابع "لا يمكننا أن نسمح بأن يحدث ما حدث في غزة مرة أخرى".

وشدّد والز على أنّه يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن، وعلى الحاجة إلى الاستمرار في الضغط لضمان التحرك نحو حلّ الدولتين.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل إدارة هاريس-والز مع الحرب بين إسرائيل وحماس وما إذا كانت ستنأى بنفسها عن إدارة بايدن، قال فالز إن "7 أكتوبر كان عملا مروعا من أعمال العنف ضد شعب إسرائيل" وكرر تصريحات هاريس بأن "إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح بأن يتكرر ما حدث في غزة مرة أخرى. فالشعب الفلسطيني لديه نفس القدر من الحق في الحياة والحرية".

وفي السياق دعا والز إلى حل الدولتين وأضاف أنه يريد دفع "حكومة نتنياهو للتحرك في هذا الاتجاه".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في ميشيغان، بما في ذلك في الجامعة، قال والز إنه يعتقد أن "هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون بقوة يفعلون ذلك لجميع الأسباب الصحيحة. إنها أزمة إنسانية. ولا يمكن أن يبقى الوضع كما هو، إن تحقيق وقف إطلاق النار مع عودة الرهائن ثم التحرك نحو حل الدولتين الدائم هو المسار الوحيد الممكن".

شخصيات مثل حاكم ميشيغان السابق آندي ليفين وصفوا ميشيغان بأنها الولاية الأكثر كثافة سكانية للأمريكيين العرب في البلاد. إلى جانب ولاية بنسلفانيا، تعتبر ميشيغان ولاية متأرجحة.