بعد هجوم الدوحة : هل ستنجح مصر بدفع مبادرتها لتحالف ناتو عربي ؟

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (السبت) أن القاهرة، عقب الهجوم على قطر، تواصل تقليص اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حرب غزة. وأضافت: "في ضوء هذا السلوك من جانب القاهرة، تدخلت واشنطن لنقل معلومات أساسية". وتخطط مصر لإنشاء "قوة عربية عسكرية مشتركة" لتوفير الحماية للدول العربية.

في الوقت نفسه، يواصل تنسيق مصر مع السعودية وفرنسا زيادة "الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، لا سيما في ضوء دعوات قطر لتصعيد الموقف". واستخدم مندوب مصر لدى الأمم المتحدة لهجة حادة للتعبير عن استياء مصر خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات الهجوم على مسؤولي حماس في الدوحة.

ووفقًا للتقرير، يسعى الرئيس المصري السيسي إلى استعادة الدعم العربي من خلال إنشاء "قوة عربية مشتركة"، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تكون قادرة على الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للهجوم.

طُرح هذا المقترح مجددًا خلال المحادثات الدبلوماسية الجارية تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية المقرر عقدها غدًا في الدوحة. ووفقًا لمسؤول مصري، تُعلق القاهرة آمالها على تلقّي الدعم لتنفيذ هذا المقترح، الذي طُرح لأول مرة في مصر قبل نحو تسع سنوات. وأشار إلى أنه "لا تزال هناك عقبات أمام تنفيذ المقترح، في حال إنشاء هذه القوة، أهمها توقيت تدخلها وآلية عملها".

وفي هذا السياق، تعمل مصر، من خلال أذرعها العسكرية، على صياغة مقترحات لآلية عمل القوة، تُمكّن من تشغيلها عند الحاجة، وتُشكّل بما يتناسب مع حجم سكان الدول العربية وقواتها العسكرية، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية والسياسية في تشكيلها، سواءً بمشاركة جنود من دول مثل المغرب والجزائر، أو توزيع الأدوار القيادية. ووفقا لمسؤول كبير ترغب مصر في الاحتفاظ بالقيادة العليا، وفي المقابل، منح القيادة الثانية للمملكة العربية السعودية أو إحدى دول الخليج.

بينما تقترح مصر ضم نحو 20 ألف مقاتل من جيشها إلى القوة العسكرية المشتركة، فإنها تسعى إلى استغلال هذا المقترح "لتسريع وتيرة التطوير وتزويد جيشها بأحدث الأسلحة، على افتراض أن يكون قائد القوة رئيس هيئة أركان الجيش المصري أو ضابطًا برتبة مظلي (أعلى رتبة عسكرية في الجيش المصري)".

ووفقًا للمصدر، "تتواصل المشاورات العربية بشأن إنشاء القوة، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، التي من المقرر أن تكون ثاني أكبر مساهم. وفي الوقت نفسه، يرى دبلوماسيون مشاركون في صياغة إطار عمل القوة العسكرية أنه ينبغي تجنب اعتبارها إعلان حرب عربية على إسرائيل، مما قد تستخدمه بعض الدول كذريعة للانخراط المباشر في صراع عسكري مع إسرائيل".