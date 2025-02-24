استعدادات في الجيش الإسرائيلي لإمكانية إدخال عمال من سوريا

يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن تقوم إسرائيل بإحضار أشخاص من هضبة الجولان السورية لأغراض العمل، كما أفاد مراسل i24NEWS العسكري يانون شالوم يتاخ اليوم (الاثنين)، بالإضافة إلى ذلك، أوضح الجيش الإسرائيلي أن المشروع لا يزال في المراحل الأولية، وأن إسرائيل تدرس الحجم المطلوب لذلك.

وفي الوقت نفسه، إذا تحقق ذلك، فسيتم تكليف الجيش الإسرائيلي بمهمة الدخول والخروج من البلاد وتأمين الإجراء. كما أن السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، تحد في بعض الحالات من عمل المزارعين والسكان المحليين في المنطقة.

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وتأتي الدراسة على خلفية الطلبات المتكررة كما نشر سابقا على i24NEWS من قبل الدروز للدخول إلى إسرائيل، في إطار لم شمل الأسرة والرغبة في الحصول على الحماية . ونذكر أيضاً، ما نشر أمس، أن النقاش السري جرى مساء الخميس حول موضوع سوريا، وتحديد السياسة الإسرائيلية في المنطقة.