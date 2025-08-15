تدمير شجرة تخليد لذكرى إيلان حليمي: ماكرون يدين "الكراهية المعادية للسامية"، وعميخاي شيكلي يتهمه

قد يعجبك أيضًا -

ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة، اليوم الجمعة، على تدمير الشجرة المزروعة تخليداً لذكرى إيلان حليمي، الشاب الذي اختُطف وقُتل عام 2006 لكونه يهودياً. وكتب على منصة"إكس": "قطع الشجرة التي تُخلّد ذكرى إيلان حليمي هو محاولة لقتله مرة أخرى. هذا لن يحدث: الأمة لن تنسى هذا الطفل الفرنسي الذي مات لأنه يهودي".

وأكد ماكرون على أنه "سيتم حشد جميع الوسائل لمعاقبة هذا العمل البغيض"، مؤكداً مجدداً أن "الجمهورية، في مواجهة معاداة السامية، لا هوادة فيها". وصرح محافظ سين سان دوني لوكالة فرانس برس بأنه تم فتح تحقيق أيضاً.

لكن هذا التصريح أثار على الفور رد فعل حاداً في إسرائيل. اتهم وزير الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، إيمانويل ماكرون بـ"النفاق"، قائلاً: "سيد ماكرون، لقد قطعتَ الشجرة بيديك وبأفعالك. لم يكن أي رئيس فرنسي أكثر عدائية تجاه الشعب اليهودي منذ نظام فيشي"، وذلك في تغريدة باللغة الفرنسية. وأضاف شيكلي، العضو في حكومة بنيامين نتنياهو، أن "إرث الرئيس الفرنسي سيكون تأييدًا بنسبة 21% وتأييدًا واحدًا لحماس"، في إشارة إلى انخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي ومواقفه التي اعتبرها بعض المسؤولين الإسرائيليين تصالحية للغاية تجاه الفلسطينيين.

يُظهر هذا التبادل للكلمات التوترات المستمرة بين باريس والقدس بشأن قضايا تتعلق بالذاكرة ومعاداة السامية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.