الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الأونروا

أفادت وكالة رويترز للأنباء الليلة (الخميس) بأن مسؤولين في إدارة ترامب أجروا مؤخراً مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة للاجئين، الأونروا.

مسؤولون كبار في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن التابع لها وصفوا المنظمة بأنها "العمود الفقري لاستجابة المساعدات في غزة". ومع ذلك، اتهمتهم إدارة ترامب بعلاقات مع حماس رغم أن المنظمة تنكر ذلك.

كانت الولايات المتحدة لوقت طويل أكبر المانحين للأونروا، لكنها أوقفت التمويل في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل حوالي 10 من موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

المناقشات أثارت مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية. من بين الخيارات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية، تضمّن إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الخيار، الذي سيعزل الأونروا اقتصاديًا، لا يزال يُعتبر احتمالًا جديًا.